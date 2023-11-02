Пермякам пишут мошенники от имени начальника инспекции госжилнадзора

Жителям Перми стали приходить в Telegram сообщения от имени начальника инспекции государственной жилищного надзора (ИГЖН) Пермского края Александра Евсюкова. Как сообщает пресс-служба ИГЖН, в сообщениях злоумышленники пытаются войти в доверие и вежливо предупреждают о том, что нужно быть готовым к звонку из минЖКХ, с просьбой о неразглашении информации. «Будьте, пожалуйста, внимательны! Данный аккаунт не имеет никакого отношения к Александру Евсюкову»,— подчеркивают в ИГЖН.

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Как сообщал «Ъ-Прикамье», вчера мошенники отправляли сообщения от имени первого замглавы администрации Перми Ольги Андриановой.