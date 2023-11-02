УФАС проверит условия торгов на право добычи мрамора Пуштулимского месторождения

В УФАС Новосибирской области поступила жалоба от ООО «Нагорная Лайф» (Москва) на действия организатора электронного аукциона на право разработки Пуштулимского мраморного месторождения в Алтайском крае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как указывает заявитель, один из земельных участков в лоте обременен правом аренды в пользу ОАО «МККХолдинг». «Таким образом, земельный участок находится в аренде у неизвестного потенциальным участникам лица. При этом, в документации об аукционе отсутствует информация о данном арендаторе участка, на котором находится предлагаемый организатором аукциона участок недр», - говорится в жалобе. Эта ситуация создает препятствия в пользовании полученным имуществом, для потенциального недропользователя, считает заявитель. УФАС рассмотрит желобу 7 ноября.

Земельный участок площадью 0,11 кв. км с целью недропользования был выставлен на торги 29 сентября. Согласно документации, запасы мрамора (облицовочного камня) на месторождении составляют около 956 тыс. куб м.. Оно предоставляется в пользование на 23 года. Стартовая цена составляет 69,5 млн руб. Заявки принимались до 26 октября, аукцион должен был состояться 21 ноября 2023 года.

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Лолита Белова