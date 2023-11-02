В Челябинской области во время пожара на ферме погиб человек и 260 животных

В Агаповском районе Челябинской области сгорела ферма. Погиб один человек и 260 домашних животных, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел ранним утром 1 ноября в поселке Ближний Агаповского района. Возгорание началось в бытовом помещении здания частной животноводческой фермы. По предварительным данным, загорелись вещи, оставленные сушиться над включенной электроплиткой.

После ликвидации пожара при разборе завалом был обнаружен погибший работник фермы. Кроме того, погибли 250 свиней и 10 телят. Еще один человек самостоятельно обратился за медицинской помощью с отравлением продуктами горения.

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