Предпринимателю в Башкирии дали восемь лет колонии за мошенничество с квартирами

Октябрьский городской суд приговорил 41-летнего руководителя ООО «Колорпласт» Азамата Нургалеева к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере, которое было совершено с использованием служебного положения (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ). Суд также взыскал сумму причиненного потерпевшим вреда.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, судом было установлено, что «Колорпласт» с 2019 по 2020 годы устанавливал окна в новых жилых домах в микрорайоне города Октябрьского. В это же время глава компании заключал предварительные договоры долевого участия с жильцами этих домов, сообщая им ложную информацию о принадлежности части квартир «Колорпласту». В итоге 15 потерпевшим был причинен ущерб на сумму около 19 млн руб.

Также Азамат Нургалеев под предлогом покупки себе машины получил от сотрудника 400 тыс. руб., пообещав потом вернуть ему долг в большем размере или саму машину. Но, как выяснил суд, полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению.

ООО «Колорпласт» зарегистрировано в июне 2017 года в Октябрьском. Его учредителем является Азамат Нургалеев. Компания специализируется на производстве пластмассовых изделий, которые используются в строительстве. За 2021 год прибыль составила 360 тыс. руб., а выручка — около 25,2 млн руб.

Венера Хисамова

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