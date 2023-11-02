Вильфанд рассказал о погоде на ноябрьские праздники в Краснодарском крае

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде, которая ждет жителей и гостей Краснодарского края в День народного единства, 4 ноября.

«На юге европейской России здорово, там антициклональный режим»,— цитирует синоптика «Парламентская газета».

В праздничный день температура воздуха будет выше нормы на 4-5 градусов и достигнет +17…+21. На Черноморском побережье, по словам Романа Вильфанда, стоит «суперпогода»: днем термометры показывают +21…+24 градуса. При этом температура морской воды на главных курортах Краснодарского края, включая Анапу и Сочи,— от +18 до +19 градусов. Роман Вильфанд напомнил, что врачи понимают под понятием «купальный сезон» температуру воды +22 градуса и выше.

В целом, по оценке синоптика, такая комфортная погода крайне редко встречается в начале ноября.

Наталья Решетняк

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