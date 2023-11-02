Авиаперелеты из Перми в Баку будут совершаться всю зиму

Авиакомпания «ИрАэро» сформировала полетную программу из Перми в Баку до весны 2024 года. Согласно данным расписания аэропорта Большое Савино, перевозчик намерен совершать прямые перелеты между Пермью и Баку с 7 ноября текущего года по 26 марта 2024 года. Осуществляться перелеты будут на самолетах Superjet. Время полета из Перми в Баку составит три часа, стоимость билета — 16,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Напомним, предыдущая полетная программа была рассчитана до 24 октября текущего года.

В октябре стало известно, что зимой прямые авиаперелеты будут совершаться также между Пермью и Ереваном. Рейсы будут выполняться по средам и пятницам с 1 ноября 2023 года по 27 марта 2024 года.

Авиакомпания «ИрАэро» — российская авиакомпания, базирующаяся в Иркутске. Специализируется на выполнении межрегиональных рейсов в Сибири и на Дальнем Востоке, а также на рейсах из городов Сибири на юг России и в некоторые города стран СНГ. Основу парка компании составляют самолеты семейства Superjet 100, различные модификации Ан-24 и Ан-26.