Госдума рассмотрит законопроект Башкирии о запрете рекламы услуг для уклонистов

Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект Курултая Башкирии о запрете рекламы услуг по освобождению от службы в армии. Соответствующие изменения предложено внести в федеральный закон «О рекламе», сообщила пресс-служба республиканского госсобрания.

В региональном парламенте отмечают, что служба в армии — долг и обязанность гражданина России, уклонение от военной и альтернативной службы уголовно наказуемо, за неявку в военкомат по повестке и уклонение от медицинского обследования предусмотрена административная ответственность. Реклама соответствующих услуг фактически подталкивает граждан к правонарушению, негативно влияет на военнообязанных и на ход призывной кампании, полагают разработчики законопроекта. «Принятие предлагаемого законопроекта позволит давать распространению информации об услугах для уклонистов принципиальную правовую оценку»,— говорится в пресс-релизе.

За размещение и распространение рекламы услуг по освобождению от призыва предлагается ввести административную ответственность в виде штрафов, которые для граждан составят от 2 до 2,5 тыс. руб., для должностных лиц — от 4 до 20 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 до 500 тыс. руб. Административная ответственность предусмотрена за размещение, производство и распространение такой рекламы.

Наталья Балыкова

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