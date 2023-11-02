Производствам помогают материально

С марта 2022 года правительство России разработало несколько пакетов законодательных актов по поддержке экономики в условиях санкций. Федеральные меры касались снижения административных барьеров для бизнеса, отмены некоторых проверок, штрафов и пеней, смягчения правил таможенного сбора.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Региональным предприятиям помогают обновлять оборудование за счет бюджетных субсидий

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Региональным предприятиям помогают обновлять оборудование за счет бюджетных субсидий

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Помимо этого, собственные аналогичные инициативы предложили и в региональном правительстве. Часть мер предусмотрена программой «Развитие промышленности Самарской области и повышение ее конкурентоспособности до 2024 года».

Как говорится в документе, в ре­гиональном промышленном комплексе есть ряд проблем: износ оборудования, устаревшие технологии и низкая квалификация сотрудников. Результатом этого становится низкая конкурентоспособность промышленности на внутреннем и внешнем рынках. «Вышеуказанные проблемы свидетельствуют об острой необходимости государственной поддержки, чтобы ускорить перевооружение промышленных организаций и создать условия для развития кадрового потенциала и внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий», — говорится в программе.

Чтобы ускорить модернизацию региональных промпредприятий, в области рассчитывали предоставлять им субсидии на компенсацию части таких затрат. Также чиновники стимулируют обрабатывающие производства активнее инвестировать в основной капитал за счет предоставления налоговых льгот. Согласно плановым показателям, за 2022 год инвестиции компаний должны были составить 235 млн руб., в 2023 году вырасти вдвое, а к 2024 году — втрое. В результате этого соответственно вырастет и объем отгруженных товаров на таких производствах: от 17, 826 млрд руб. в 2022 году до 55,673 млрд в 2024 году.

В 2022 году по программе «Развитие промышленности» между ре­гиональными предприятиями распределили 497,38 млн руб. субсидий. В нынешнем году объем субсидий должен составить 369,35 млн руб., комментируют в минпроме. «В 2022 году в рамках госпрограммы предоставлены субсидии на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования». Поддержку получили девять промышленных организаций. Предоставление субсидий на модернизацию промышленных мощностей предусмотрено также в следующем году. Субсидию на возмещение затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, в 2022 году получил АО „АвтоВАЗ“», — пояснили в ведомстве.

Какие региональные предприятия получили субсидии На ком­пенсацию затрат на приобретение нового оборудования ПАО «ОДК-Кузнецов» ООО «Рулевые системы» АО «ТЯЖМАШ» АО «РКЦ «Прогресс» ООО «ЗПП» ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» АО «Евротехника» АО «АКОМ им. Н. М. Игнатьева» ООО «Металлопродукция»

Также в регионе предусмотрены льготы по налогу на прибыль и имущество для организаций по ряду отраслей. Пониженные ставки по налогу на прибыль (10% при базовой ставке в 20%) и налогу на имущество (1,1% при базовой ставке 2,2%) могут получить компании, реализующие «специальные инвестиционные контракты» (СПИК). Такие контракты заключаются между субъектами РФ и промышленными предприятиями, планирующими долгосрочные инвестпроекты.

Весной 2022 года сообщалось, что подобное соглашение правительство области заключило с АвтоВАЗом. Предприятие обязалось в течение десяти лет инвестировать в производство 70 млрд руб. и создать новые рабочие места. Заводу, в свою очередь, предоставили льготы по налогам.

Специальные инвестиционные контракты заключили еще с рядом региональных предприятий. По информации областного минэконом­развития, налоговые льготы получит оператор шести инвестиционных проектов, реализуемых в сфере производства двигателей летательных аппаратов. Общий объем инвестиций в проекты превысит 10 млрд руб., суммарный объем льгот по налогу на имущество организаций за период 2023–2028 годов составит более 500 млн. руб. Планируется создание 304 рабочих мест. Судя по всему, речь идет об «ОДК-Кузнецов». Компания, входящая в госкорпорацию «Ростех», реализует девять инвестпроектов стоимостью в 40 млрд руб. по расширению производства двигателей на самарской площадке.

В реестр региональных инвестиционных проектов включен некий проект в сфере производства оборудования для добычи нефти. «Объем инвестиций составит более 1 млрд руб., объем льгот по налогу на прибыль с 2024 по 2028 годы превысит 350 млн руб. В рамках реализации проекта создадут 89 рабочих мест», — сообщили в минэкономразвития. Название компании-оператора проекта чиновники не раскрывают.

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Какие бывают меры поддержки К финансовым мерам поддержки относятся субсидии как из федерального, так и из регионального бюджетов, льготные займы, кредиты, гранты. Если просуммировать объем средств, полученных предприятиями из федерального бюджета в виде субсидий, он исчисляется десятками миллиардов рублей. Только промпредприятия, которые находятся в ведении минпромторга Самарской области, получили в 2022 году более 40 млрд руб. За истекший период 2023 года сумма полученной федеральной поддержки превышает 44 млрд руб., включая субсидии на обеспечение занятости и субсидии предприятиям ОПК для обеспечения затрат, связанных с выполнением гособоронзаказа. Большую роль на развитие промышленности региона оказывает национальный проект «Производительность труда». В рамках реализации национального проекта на безвозмездной основе экспертами регионального центра компетенций в сфере производительности труда оказывается содействие региональным предприятиям во внедрении инструментов бережливого производства. По итогам девяти месяцев 2023 года 163 предприятия Самарской области являются участниками национального проекта «Производительность труда». Более 2500 сотрудников указанных предприятий обучено инструментам повышения производительности труда. Участники национального проекта имеют право на использование инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций (далее — ИНВ). С 2020 года правом на применение ИНВ воспользовались 22 региональных предприятия на общую сумму свыше 1,5 млрд руб., в том числе в 2023 году на сумму 138,6 млн руб. Источник: министерство промышленности и торговли Самарской области

Анастасия Гримашевич