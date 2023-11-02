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Компания сына бывшего челябинского губернатора признана банкротом

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом ООО «Челябстройкомплект» (ЧСК, Магнитогорск), которое принадлежит сыну бывшего губернатора Бориса Дубровского Александр Дубровскому. В отношении компании введена процедура наблюдения. Резолютивная часть соответствующего определения суда опубликована в картотеке арбитражных дел.

Суд удовлетворил заявление другого магнитогорского предприятия-банкрота – АО «Производственное объединение „Монтажник“», которому «Челябстройкомплект» задолжал 12,8 млн руб. Ранее заявитель выиграл в суде четыре иска о взыскании с ЧСК задолженности по договорам подряда, поставки материалов и передачи денежных средств. Требование «Монтажника» включено в третью очередь реестра требований кредиторов должника. Судебное заседание по результатам проведения процедуры наблюдения назначено на 25 апреля 2024 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Челябстройкомплект» было основано в Магнитогорске в 2008 году. Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий. С 2018 года 100% общества принадлежит Александру Дубровскому. До этого компанией владел его отец Борис Дубровский. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в январе 2022 года Александр Дубровский был признан банкротом по собственному заявлению из-за долгов на сумму более 274 млн руб. ПО «Монтажник» предъявило ему требование на сумму 930 млн руб. В 2018 году Александр Дубровский был основным владельцем «Монтажника».

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