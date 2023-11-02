Екатеринбуржцу, выбросившему из окна собаку, грозит до трех лет колонии

В Екатеринбурге начнут судить мужчину, который выбросил из окна соседскую собаку. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель) ему грозит до трех лет колонии.

По версии следствия, 10 июля 44-летний пьяный мужчина был в коммунальной квартире в доме на ул. Старых Большевиков. Услышав лай соседской собаки, он умышлено сбросил животное через окно лоджии пятого этажа. От полученных травм Черныш скончался.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 9 судебного района, в котором создан Орджоникидзевский районный суд.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте