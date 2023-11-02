Власти Кубани приобретут для Краснодара 16 новых электробусов

До конца текущего года для Краснодара будут закуплены 16 электробусов и восемь зарядных станций для них, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Подвижной состав будут использовать на автобусном маршруте №2Е ''Железнодорожный вокзал «Краснодар-1» – троллейбусное депо №1''», – цитирует пресс-служба слова замгубернатора региона Андрея Прошунина.

Электробусы будут оборудованы кондиционерами, терминалами для бесконтактной оплаты проезда, USB-разъемами для зарядки электронных устройств и информационным табло. Транспорт будет заряжаться на зарядных станциях в течение шести - 15 минут.

Анастасия Назарова