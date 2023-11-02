ФСБ нашла коррупционные нарушения в сфере образования Хакасии

В Хакасия правоохранительные органы выявили коррупционные, на их взгляд, нарушения в сфере образования республики. Об этом рассказали в региональном управлении ФСБ России.

По информации ведомства, в 2022 году хакасская национальная гимназия-интернат им. Н.Ф. Катанова

и ООО «Фарма» подписали контракты на поставку и установку дорогостоящего оборудования для лабораторий в ряд учебных заведений республики в рамках государственной программы по работе с одаренными детьми «Альтаир-Хакасия». Срок выполнения контракта — 31 декабря 2022 года.

«Монтаж оборудования в одном из образовательных учреждений не был произведен ввиду несоответствия

выделенного помещения заявленным требованиям. Должностными лицами, достоверно осведомленными о неисполнении условий контракта, подписан акт выполненных работ, в связи с чем был причинен существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ.

Материалы ведомство направило в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

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Илья Николаев