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обновлено 08:51

Прибытие двух авиарейсов в Ижевск задерживается

Прибытие двух рейсов из Москвы в столицу Удмуртии задерживается. Один самолет принадлежит авиакомпании «Россия», второй — «Ижавиа». Соответствующая информация размещена на онлайн-табло ижевской авиакомпании.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Задерживается также отправление самолета, принадлежащего компании «России». Он направляется в Москву.

К настоящему времени известно о задержке еще двух рейсов до Ижевска. Ожидаемое время прибытия 11:30-12:15.

Отметим, что по данным регионального гидрометцентра в первую половину дня 2 ноября сохранится туман. Видимость ухудшится до 500 м и менее.

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