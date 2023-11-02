Тува планирует увеличить объем международной торговли в 2,5 раза к 2030 году

Республика Тыва намерена в ближайшие годы последовательно наращивать объем внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Об этом свидетельствует программа развития данной сферы экономики, рассчитанная до 2030 года.

Программа утверждена постановлением регионального правительства, которое датировано 31 октября. Согласно документу, объем внешнеторгового оборота Тувы в 2022 году составил $216,3 млн, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на $63,9 млн (42%). Положительное сальдо при этом достигло $174,8 млн.

Предполагается, что в этом году внешнеторговый оборот вырастет до $218,8 млн. В 2030-м он должен составить $554,7 млн ($438,2 млн из этой суммы должно приходиться на экспорт). Это примерно в 2,5 раза больше, чем в 2023 году. На осуществление мероприятий программы планируется потратить из республиканского бюджета 13,5 млн руб.

В прошлом году тувинские компании осуществляли торговые операции с партнерами из 21 государства.

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Валерий Лавский