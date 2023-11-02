Опережающий фактор

Самарская область применяет инновационные формы привлечения инвестиций. Особое внимание власти уделяют территориям опережающего развития, направленным на поддержку моногородов, а также индустриальных и логистических парков.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экономику промышленных моногородов области перезапустили с помощью особых экономических зон

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Экономику промышленных моногородов области перезапустили с помощью особых экономических зон

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Открывать новые производства региону помогают зоны с особыми экономическими режимами. Так, особую экономическую зону «Тольятти» в областном правительстве называют «одним из ключевых проектов развития». Резиденты зоны — 35 компаний, планируют вложить в создание производств 44,2 млрд руб., создав 6,9 тыс. новых рабочих мест.

Инвесторам в Тольятти предлагают ряд преференций. Им обещают льготную ставку по налогу на прибыль организаций, освобождают от уплаты налога на имущество, транспортного и земельного налога.

По данным минэкономразвития, сегодня на территории площадки функционируют 16 заводов, освоено два этапа инфраструктуры площадью 427 га. Свободная площадь на территории первых двух этапов составляет 41 га. Резидентами ОЭЗ «Тольятти» освоены инвестиции в объеме 26,3 млрд руб., уже создано 2219 рабочих места.

«Целенаправленная работа региона по развитию ОЭЗ „Тольятти“ позволяет ей из года в год занимать позиции в топе наиболее привлекательных для инвесторов площадок России. ОЭЗ „Тольятти“ является одной из эффективных аналогичных площадок в стране, что ежегодно подтверждается оценкой Минэкономразвития РФ, а также другими общероссийскими рейтинговыми исследованиями. По оценке Минэкономразвития РФ, рентабельность вложений бюджетных средств, накопленных итогом на 2022 год, составляет 96,6%», — утверждают в региональном министерстве экономического развития и инвестиций.

Два муниципалитета Самарской области являются «территориями опережающего социально-экономического развития» (ТОСЭР). В 2016 году такой статус получил Тольятти, в 2019 году — Чапаевск. Механизм должен привлекать в моногорода новых инвесторов за счет льготных налоговых режимов. В частности, в ТОСЭР действует нулевая ставка налогов на имущество и на землю. Налог на землю предлагается платить по прогрессивной шкале: 2% в первые пять лет деятельности резидента и 12% — с шестого по десятый годы. Статус ТОСЭР действует лишь 10 лет, но есть возможность продления преференциальных режимов.

Кроме этого, статус ТОСЭР предполагает ряд особых условий, заметно расширяющих список потенциальных инвесторов. Резидентами таких территорий могут стать компании разных отраслей, а не только производственных, как в случае ОЭЗ. Минимальный объем инвестиций в объект должен равняться 20 млн руб.

В настоящее время статус резидента ТОР имеют 77 компаний (65 толь­яттинских и 12 чапаевских), готовых инвестировать в экономику моногородов 52,4 млрд руб. и создать 15,3 тыс. рабочих мест.

48 резидентов было зарегистрировано в индустриальных и логистических парках Самарской области на конец 2022 года

Один из крупнейших инвестпроектов тольяттинской ТОСЭР — строительство завода по производству сыра. Объект возводит ООО «КАРАТ-Тольятти», принадлежащее федеральной группе «Карат». Затраты на создание производства, согласно инвестиционному меморандуму, первоначально должны были составить 4,4 млрд руб. В декабре прошлого года в администрации Тольятти сообщили, что для открытия предприятия потребуется 11 млрд руб. Запуск завода планируют на 2024 год. Он должен стать самой большой площадкой «Карата» в России.

В ТОСЭР, расположенной в Чапаевске, резиденты создадут до 4500 рабочих мест, вложив в производства 11,4 млрд руб. Сегодня в чапаевском парке ведут деятельность пять компаний.

Якорный арендатор площадки действует с 2018 года. Это завод по производству сухих строительных смесей, в который ООО «Кнауф Гипс Челябинск» инвестировал 1,8 млрд руб. Компания входит в немецкую группу Knauf. Весной 2022 года там заявляли, что продолжат работу в России, несмотря на ввод антироссийских санкций.

Недавно стало известно, что в Чапаевске построят производство оборудования для нефтяных скважин. Врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов подписал трехстороннее соглашение с новым инвестором и главой администрации Чапаевска о создании нового предприятия. Соответствующую информацию опубликовало ведомство 10 октября. В публикации говорится, что «будущее предприятие заместит импортное оборудование и восполнит дефицит деталей, возникший из-за введения санкций». Реализация проекта позволит привлечь в экономику города дополнительно почти 30 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2023 году «Озон» откроет вторую очередь логистического комплекса в индустриальном парке «Чапаевск»

Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ В 2023 году «Озон» откроет вторую очередь логистического комплекса в индустриальном парке «Чапаевск»

Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Перехватывающая парковка

В регионе есть и другие форматы площадок с льготными режимами для открытия бизнеса: индустриальные и логистические парки. Это площадки промышленного назначения, обеспеченные коммунальной и транспортной инфраструктурой. Предназначены они для размещения новых производственных объектов. На данный момент резиденты парков инвестировали в строительство предприятий 27,5 млрд руб. и создали более 7,7 тыс. рабочих мест.

Индустриальные парки работают на территориях опережающего развития «Чапаевск» и «Тольятти». Резиденты этих парков могут пользоваться льготами, предусмотренными для ТОРов. Кроме того, индустриальные парки созданы в других муниципалитетах, также привлекающих инвесторов для запуска предприятий.

В Волжском районе под новые бизнес-проекты выделено более 415 га. Первая очередь площадки, «Преображенка», позиционируется как промышленный парк. Его крупнейшим резидентом до 2022 года выступало ООО «Роберт Бош Самара». Однако весной прошлого года предприятие, входящее в группу Bosch, прекратило работу на самарской площадке в рамках антироссийских санкций. В министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области уже определились с новыми производствами, которые могут появиться в этом промпарке.

«В 2023 году в „Преображенке“ начнется производство запчастей к сельхозтехнике и сервисного центра по их установке и обслуживанию. Также ожидается запуск производства деталей для грузоподъемных механизмов, изделий из бумаги и картона, готовых металлических изделий. Будет отрыт производственно-складской комплекс», — отметили в ведомстве.

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Инвесторам всех парков предлагаются меры государственной поддержки. Они отличаются в зависимости от стоимости инвестпроектов. Так, резиденты, которые вложат в создание производства до 100 млн руб., на два года освобождаются от уплаты налога на имущество. Инвестиции от 100 млн до 500 млн руб. позволяют не платить тот же налог четыре года. Льготный период предусмотрен и по налогу на прибыль. Для резидентов есть возможность выкупа земельного участка за 5% от его кадастровой стоимости.

Что такое моногород В СССР моногорода возникали вокруг крупных промышленных предприятий, которые работали для выполнения заказов союзного значения, например для оборонно-промышленного комплекса. В результате экономика таких населенных пунктов попадала в зависимость от работы градообразующих производств. В настоящее время в России 321 моногород. В 2015 году правительство России утвердило условия создания территорий опережающего развития в моногородах. Сегодня 89 муниципалитетов имеют статус ТОРов. Так, градообразующим предприятием для Тольятти выступал АвтоВАЗ. Основную роль в экономике Чапаевска играют несколько заводов, выпускающих взрывчатые и химические вещества: ФГУП «Металлист», АО «Полимер» и ЗАО «Чапаевский завод химических удобрений».

Анастасия Гримашевич