Фракция ЛДПР предложила повысить штрафы за продажу газовых зажигалок несовершеннолетним

Фракция ЛДПР в заксобрании Прикамья подготовила поправки ко второму чтению законопроекта о запрете розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Депутаты предлагают увеличить штрафы для должностных и юридических лиц за продажу несовершеннолетним газовых зажигалок и баллончиков со сжиженным углеводородным газом. Таблица поправок к проекту закона имеется в распоряжении редакции «Ъ-Прикамье».

Парламентарии от ЛДПР предлагают увеличить штраф для должностных лиц до 30–50 тыс. руб., а для юрлиц — до 100–150 тыс. руб. По мнению депутатов, эти штрафы будут сопоставимы по размеру с действующими за продажу несовершеннолетним алкоголя и сигарет. Фракция предлагает также увеличить штраф для физических лиц за вовлечение несовершеннолетних в процесс употребления сжиженного углеводородного газа до 5–10 тыс. руб.

Законопроект был принят в первом чтении на октябрьском пленарном заседании заксобрания Пермского края. Инициатива была разработана краевыми властями для борьбы с токсикоманией среди несовершеннолетних. В этой редакции законопроект предусматривал за нарушение запрета на продажу несовершеннолетним газовых баллончиков и зажигалок штрафы в размере: 3–5 тыс. руб. для граждан, от 5 до 8 тыс. руб. для должностных лиц и от 10 до 20 тыс. руб. для юридических лиц. Штраф за вовлечение несовершеннолетнего в процесс употребления сжиженного углеводородного газа — 3–5 тыс. руб.