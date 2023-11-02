В Копейске отменят все маршрутки

С нового года в Копейске планируют отменить все автобусные маршруты, которые работают по нерегулируемому тарифу. Соответствующие объявления размещены в маршрутках.

Пассажиров информируют, что по решению министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, с 1 января 2024 года планируется отмена 17 маршруток. В социальных сетях представители муниципального предприятия «Копейское пассажирское автопредприятие» поясняют горожанам, что часть маршрутов ликвидируется полностью из-за ненадобности, а другую часть заменят маршруты, которые будут работать по регулируемому тарифу. В результате маршрутки частных перевозчиков заменят автобусами.

В пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области сообщили, что специалисты готовят официальный комментарий по этому вопросу.

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