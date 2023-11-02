В сентябре пермяки купили рекордное количество квартир в новостройках

По итогам III квартала года в Перми фиксируется экстремально высокий спрос на новостройки, сообщают в пресс-службе аналитического сервиса «Объектив.РФ». За этот период количество сделок по договорам долевого участия в строительстве выросло на 56% по сравнению со II кварталом года. В сентябре в Росреестре зарегистрировали 1279 договоров долевого участия в строительстве (приобретение квартиры в новостройке по №214-ФЗ) – этот показатель на сегодня является рекордным за 2023 год для пермского рынка новостроек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В III квартале покупатели в Перми отдавали предпочтение однокомнатным квартирам, на долю которых пришлось 35% сделок. 32% в структуре спроса занимают 2-комнатные и 19% - трехкомнатные квартиры. Только 11% спроса в III квартале пришлось на студии. Крупнометражные квартиры формата четырехкомнатных и более на рынке Перми редки, на этот сегмент пришлось около 3% сделок.

Напомним, что по итогам III квартала года средняя стоимость первичного жилья в Перми выросла на 11%, составив 121,3 тыс. руб. за 1 кв. м. Всего по итогам III квартала 2023 года на первичном рынке недвижимости Перми было продано 3161 квартиры или 191 тыс. кв. м жилья.