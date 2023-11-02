Рост в авторежиме

Индекс промышленного производства за восемь месяцев 2023 года увеличился на 8,2% по сравнению с 2022 годом. Рост произошел в ключевых отраслях промышленности: автомобилестроении нефтедобыче и производстве химических веществ. Пока не восстановились объемы производства в металлургии и авиационно-космическом комплексе.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Модернизация мощностей сетевых компаний должна подстегнуть производство электрооборудования, надеются в облправительстве

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Модернизация мощностей сетевых компаний должна подстегнуть производство электрооборудования, надеются в облправительстве

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Самарская область входит в число крупных промышленных центров России. По данным областного министерства экономического развития и инвестиций, регион занимает четвертое место в Приволжском федеральном округе по объему отгруженных товаров промышленного производства. В частности, область — четвертая в ПФО по добыче полезных ископаемых, пятая — по обрабатывающим производствам, и третья — по обеспечению электроэнергией, газом и паром, водоснабжению, сбору и утилизации отходов.

Промышленный комплекс Самарской области включает в себя добывающие, обрабатывающие отрасли и энергетику. К значимым отраслям в экономике региона относятся авиационно-космический комплекс, производство готовых металлических изделий, автомобилестроение, добыча нефти, химия, металлургия, производство нефтепродуктов, пищевая промышленность и энергетический сектор.

На территории региона функционируют более 630 крупных и средних производственных предприятий и еще около 4 тыс. малых. В структуре валового регионального продукта доля промышленности по итогам 2021 года составляла 45,7%.

С 2022 года на экономику области, как и всей страны, влияют геополитические факторы, прежде всего, санкционный режим. За прошлый год индекс промышленного производства, по информации областного министерства экономического развития и инвестиций, составил 96,5% к 2021 году. Это было обусловлено отрицательной динамикой в обрабатывающем секторе (93,2%), электроэнергетике (97,5%), водоснабжении (78,8%). А вот в добыче полезных ископаемых отмечался небольшой рост производства (100,8%). Ключевое сдерживающее влияние на развитие промышленного сектора оказали ведущие отрасли региона: автомобилестроение и химическое производство. А ряд обрабатывающих отраслей остался в зоне роста.

Впрочем, уже с июня 2022 года регион начал адаптироваться к новым условиям, спад в промышленном комплексе замедлился. В министерстве промышленности и торговли Самарской области сообщили, что в настоящее время рост промышленного производства возобновился. За семь месяцев текущего года производство увеличилось на 7,5% к аналогичному периоду прошлого года. Объемы производства выросли как в добывающем секторе (107,9%), так и в обрабатывающей промышленности (110%). Причем положительная динамика наблюдается и в наиболее подверженных санкционному давлению отраслях, подчеркивают в минпроме. В добыче полезных ископаемых объем промышленного производства вырос на 7,9%. При сохранении текущих восстановительных тенденций в 2023 году в минпроме ожидают рост производственного комплекса более чем на 5%.

В докладе о социально-экономическом положении Самарской области за январь — август 2023 года говорится, что в августе индекс промышленного производства по сравнению с августом прошлого года составил 112,4%. В этот же период предприятия области произвели товар и выполнили работы и услуги на 8,2% больше соответствующего периода прошлого года.

Вырос и объем отгруженных товаров, работ и услуг по добыче полезных ископаемых. На август 2023 года он достигал 59,43 млрд руб., что равно 145,1% к августу прошлого года. В обрабатывающем производстве произвели к августу товаров и услуг на 143,7 млрд руб., что на 45,1% больше, чем годом ранее.

На прошлогоднее падение индекса промышленного производства в регионе повлияла ситуация в автомобилестроении. Индекс промышленного производства в отрасли за год составил 61,9% к уровню прошлого года. Тогда АО «АвтоВАЗ» произвело на 104 тыс. меньше автомобилей, чем в 2021 году. Конвейер на тольяттинском автозаводе в течение 2022 года не раз останавливался, сборка не велась несколько месяцев. Это было связано с дефицитом комплектующих, часть из которых поступала из-за рубежа.

Кризис на предприятии заставил вмешаться в ситуацию федеральное правительство. После ухода из России прежнего собственника — французского холдинга Renault Group, завод фактически перешел в государственную собственность. Сейчас основным акционером общества является ООО «Лада Авто Холдинг», которым, в свою очередь, владеют ФГУП «НАМИ» и государственная корпорация «Ростех». С мая 2022 года возглавляет предприятие Максим Соколов, прежде шесть лет занимавший пост министра транспорта РФ.

Со второй половины 2022 года АвтоВАЗу удалось увеличить продажи продукции. Этому помогли госпрограмма льготного кредитования и уход с российского рынка зарубежных автопроизводителей. Как комментируют в областном минпроме, в настоящее время предприятия машиностроительных отраслей стабильно развиваются, продолжается реализация инвестиционных проектов. В этом году на автозаводе рассчитывают выпустить 400 тыс. машин — вдвое больше, чем в 2022 году. Индекс промышленного производства по категории «автомобилестроение» за восемь месяцев этого года также вырос, составив 165,4% к аналогичному периоду 2022 года.

Металлурги пошли на внутренний рынок

Металлургической отрасли пока не удалось вернуться к объемам производства прошлого года.

Индекс производства за январь–июнь 2023 года в региональной металлургии сократился на 5,5% относительно показателей прошлого года. Такие данные приводит министерство промышленности и торговли. За шесть месяцев игроки отрасли отгрузили продукции на общую сумму 55,8 млрд руб., что составляет лишь 86,2% от прошлогодних результатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продукция металлургов пока оказывается не очень востребована на рынке, даже несмотря на рост производства металлических изделий

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Продукция металлургов пока оказывается не очень востребована на рынке, даже несмотря на рост производства металлических изделий

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ведущими организациями металлургической отрасли Самарской области являются АО «Арконик СМЗ», АО «Росскат». Также сюда относятся литейно-металлургические производства крупных машиностроительных организаций: АО «Тяжмаш», ОАО «Волгоцеммаш», АО «АвтоВАЗ», АО «РКЦ «Прогресс»», ПАО «ОДК-Кузнецов», АО «Салют», ООО «СамЛит» и ПАО «Гидроавтоматика». В министерстве промышленности отмечают, что около 80% всей отгруженной продукции отрасли приходится на АО «Самарский металлургический завод» (АО «СМЗ») и ООО «Инкатех».

Продукцию отрасли применяют предприятия энергетического комплекса, пищевой промышленности, автомобилестроения, авиационно-космической отрасли и нефтяные компании.

В минпроме связывают нынешнее снижение производства с неравномерностью отгрузки товаров в течение года и с сокращением экспорта. При этом, по оценке ведомства, продукция организаций металлургической промышленности ориентирована в первую очередь на внутренний рынок. В дальнейшем развитие металлургии будет зависеть от развития металлопотребляющих отраслей, а также от повышения потребления металлопродукции и спроса на продукцию высоких переделов внутри страны, полагают чиновники.

Выпуск готовых металлических изделий кроме машин и оборудования в первом полугодии, наоборот, вырос. Здесь индекс производства за январь–июнь 2023 года оказался на 21,8% выше, чем за тот же период 2022 года. В министерстве промышленности считают, что такой результат связан с увеличением спроса на продукцию отрасли, а также с план-графиком отгрузки по контрактам. Определяющее влияние на отраслевые показатели оказывает деятельность АО «Тяжмаш» и ОАО «Завод Продмаш».

Поднимаются на электрификации

В производстве электрического оборудования индекс производства за первое полугодие 2023 года, по данным регионального минпрома, по сравнению с тем же периодом прошлого года поднялся на 29,9%. Двукратно увеличился показатель среди производителей электрических ламп и осветительного оборудования (210,5%). Выросло производство трансформаторов, генераторов, электро­двигателей (132,4%), аккумуляторов (130,4%) и кабельной продукции (113,9%).

Основными игроками регионального рынка в отрасли выступают ЗАО «Электрощит — ТМ Самара», АО «АКОМ им. Н. М. Игнатьева» и АО «Самарская кабельная компания».

Их продукция применяется среди генерирующих, сетевых и распределительных компаний. Кроме того, предприятия поставляют продукцию для городских и муниципальных сетей, энергоснабжения железных дорог и других энергоемких объектов.

В правительстве уверены, что потенциал для роста отрасли не исчерпан. Согласно государственной программе «Развитие промышленности Самарской области и повышение ее конкурентоспособности до 2024 года», прогнозируется дальнейшее наращивание производства электрооборудования. Это будет связано с вводом новых мощностей для обеспечения роста потребностей в электроэнергии, внедрением энергосберегающих технологий в промышленности.

Разработчики программы признают, что степень износа оборудования в российском секторе электроэнергетики составляет около 65%, поэтому спрос на продукцию отрасли будет увеличиваться.

ОПК снабдили заказами

Основой оборонно-промышленного комплекса Самарской области являются предприятия аэрокосмической отрасли. Они разрабатывают и производят ракетно-космическую, авиационную технику, ракетные, авиационные и индустриальные двигатели. Кроме того, предприятия комплекса производят радиоэлектронику и боеприпасы.

Пока что производство «прочих транспортных средств и оборудования (включая предприятия авиационно-космической промышленности)» отстает от результатов прошлого года. Так, по данным областного министерства промышленности, индекс производства за восемь месяцев составил 88,8%. Объем отгруженных товаров был равен 33,5 млрд руб., то есть 95,8% к показателю за 2022 год.

Несмотря на это, ключевые предприятия отрасли по итогам шести месяцев 2023 года увеличили отгрузку своей продукции. Такая ситуация наблюдается у АО «Салют», АО «Агрегат», АО «Авиаагрегат», ОАО «Гидроавтоматика», АО «Металлист-Самара», АО «Авиакор-Авиационный завод».

Надежды в регионе возлагают на рост госзаказов у АО «РКЦ «Прогресс»». Предприятие занимается разработкой, производством и эксплуатацией ракет-носителей для выведения автоматических космических аппаратов и пилотируемых кораблей типа «Союз». В настоящее время РКЦ создает двухступенчатую ракету-носитель «Союз-5» среднего класса, идут испытания составных частей модели. «В конце 2025 года она будет готова к запуску с космодрома Байконур», — рассказали в министерстве промышленности и торговли Самарской области.

В ПАО «ОДК-Кузнецов», специализирующемся на создании двигателей, сегодня реализуют один из крупнейших региональных инвестиционных проектов на общую сумму свыше 40 млрд руб. В его рамках уже ввели в эксплуатацию новый участок инструментального производства, вторую очередь производства компрессора газотурбинных двигателей и новый корпус сварочного производства.

АО «Авиакор-авиационный завод» обещает стать значимым игроком в сфере гражданского авиастроения. Совместно с АО «Уральский завод гражданской авиации» предприятие участвует в строительстве нового турбовинтового регионального самолета DHC-44 «Ладога». Заказчиком модели выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Контракт подписан на производство фюзеляжей и основных компонентов самолета.

Еще лучше ситуация у производителей машин и оборудования, не относящихся к авиационно-космической сфере. Здесь индекс производства за январь–июнь 2023 года равнялся 193,7%, объем отгруженных товаров — 22,8 млрд руб., или 112,7% к первому полугодию 2022 года. По информации минпрома, вырос спрос на продукцию таких предприятий, как ОАО «ЕПК Самара», АО «Строммашина-Щит», ООО «СВПЗ», ООО «Пегас-Агро».

Нефтяники закачивают инвестиции

В Самарской области работает сразу несколько нефтедобывающих предприятий, входящих в федеральные холдинги. Это АО «Самаранефтегаз» (ПАО «НК «Роснефть»»), ООО «ННК — Самаранефтегаз» (АО «ННК») и ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» (ПАО «Лукойл»). В целом эти игроки обеспечивают более 90% добываемой в области нефти. Кроме них добычу нефти и попутного нефтяного газа ведут ООО «Татнефть-Самара» (ПАО «Татнефть»), АО «Самараинвестнефть», ООО «Регион-Нефть», ООО «Благодаров-Ойл», ООО «ТНС-Развитие», ООО «Байтекс» и ООО «Юкола-нефть». Вся добываемая нефть сдается в систему магистрального трубопроводного транспорта ПАО «Транснефть».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нефтеперерабатывающие предприятия области по итогам шести месяцев 2023 года увеличили объем отгрузки своей продукции

Фото: Андрей Ласточкин Нефтеперерабатывающие предприятия области по итогам шести месяцев 2023 года увеличили объем отгрузки своей продукции

Фото: Андрей Ласточкин

С февраля прошлого года в правительстве России решили сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Это сказалось на результатах работы отрасли в Самарской области. По итогам прошлого года добыча нефти в регионе сократилась на 2%. Особенно сильным спад нефтедобычи был в апреле (70% к марту 2022 года). Но уже в этом году нефтяники рассчитывают вернуться к докризисным показателям: по итогам семи месяцев объем промышленного производства в добыче полезных ископаемых в сопоставимых ценах превышает уровень 2022 года на 7,9%.

Как заявляют в минпроме, несмотря на макроэкономические факторы, нефтяные компании планово реализуют все инвестиционные проекты и вкладываются в нефтедобычу. «Ежегодно объем инвестиций составляет более 30 млрд руб.», — прокомментировали в ведомстве.

Увеличивает выработку и нефтеперерабатывающая промышленность. Здесь объем отгруженной продукции в стоимостном выражении за первое полугодие 2023 года составил 37,2 млрд руб., или 110,9% к первому полугодию 2022 года.

Отрасль представляют шесть предприятий корпорации «Рос­нефть»: три нефтеперерабатывающих завода, два — газоперерабатывающих и крупнейший в России производитель смазочных материалов — ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок».

Все предприятия, по данным минпрома, модернизируют и вводят новые мощности. В АО «Куйбышевский НПЗ» строят установку гидроочистки вакуумного газойля и установку сернокислотного алкилирования. В АО «Новокуйбышевский НПЗ» возводят крупнотоннажный комплекс гидрокрекинга и установки АВТ. «Работы ведутся и на других предприятиях. Например, в АО „Сызранский НПЗ“ возводят крупнотоннажный комплекс каталитического крекинга, новый комплекс гидроочистки дизельного топлива и установки производства серы и блока очистки сероводорода. ООО „Новокуйбышевский завод масел и присадок“ строит крупнотоннажный комплекс гидропроцессов. Ежегодно объем инвестиций на НПЗ составляет более 20 млрд руб.», — подсчитали в министерстве промышленности.

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Региону добавят химии

Крупнейшие предприятия химической промышленности в области: ПАО «КуйбышевАзот» (аммиак, минеральные удобрения, капролактам, полиамид, техническая нить, кордная ткань), ПАО «ТОАЗ» (аммиак, карбамид, карбамидоформальдегидный концентрат), ООО «Томет» (метанол), ООО «Тольяттикаучук» (синтетические каучуки, метилтребутиловый эфир), АО «Промсинтез» (взрывчатые вещества), ОАО ПКК «Весна» (бытовая химия), ЗАО «Химсинтез» (формалин, карбамидоформальдегидные смолы).

По итогам 2022 года индекс промышленного производства в отрасли просел на 15,6%, но за восемь месяцев нынешнего года подрос на 3,2%. Прежде всего, восстановление произошло за счет увеличения выпуска двух категорий товаров: минеральных удобрений и пластмасс.

«Несмотря на введение новых антироссийских санкций, рост курсовой стоимости валюты, изменения политической и экономической ситуации в России и в мире, предприятия химической промышленности Самарской области стабильно работают, обеспечивают ритмичную отгрузку продукции своим потребителям и продолжают реализацию инвестиционных проектов. Благодаря вводу новых производств на химических предприятиях Самарской области по итогам 2023 года ожидается увеличение объемов выпуска продукции», — прокомментировали в министерстве.

Так, «КуйбышевАзот» ввел в эксплуатацию новую установку гранулирования и выпарки нитрата аммония. ТОАЗ до конца 2023 года намерен запустить новый агрегат карбамида.

Анастасия Гримашевич