Две иномарки пострадали при ночном пожаре на юго-западе Петербурга

Пожар с участием двух автомобилей произошел в ночь на 2 ноября в Кировском районе Санкт-Петербурга. Информация о возгорании по адресу: улица Маршала Казакова, д. 10 поступила на пульт дежурного в 00:39, сообщили в региональном управлении МЧС.

По уточненным данным, в припаркованном автомобиле марки Opel выгорел отсек двигателя, а в рядом стоящем Hyundai оплавились задний бампер и крышка багажника.

Пожар был ликвидирован спустя 15 минут силами 10 спасателей и двух единиц техники.

Сведения о пострадавших не поступали, отметили в МЧС.

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