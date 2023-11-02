Пермьстат: прибыль предприятий края снизилась на 46% по сравнению с прошлым годом

За январь — август 2023 года предприятия Пермского края получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 212,1 млрд руб., что на 46,1% ниже аналогичного периода прошлого года.

В целом по краю 74,1% обследованных организаций завершили отчетный период с прибылью в объеме 223,2 млрд руб. Это на 45,4% ниже показателя января — августа 2022 года. Сумма убытка нерентабельных организаций края уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 28,8% и составила 11,1 млрд руб.

Организациями промышленного производства также получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 179,9 млрд руб. Доля прибыльных организаций в промышленности края составила 71,1%, полученная ими прибыль сложилась в сумме 186,5 млрд руб. (на 50% ниже аналогичного показателя за январь — август 2022 года).