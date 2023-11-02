Семья погибшего на СВО свердловчанина восемь месяцев ждет выплату за орден

Семья жителя Ирбитского района (Свердловская область), погибшего в ходе специальной военной операции, восемь месяцев не может получить выплату за орден Мужества. Об этом в telegram-канале сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.

По словам депутата, военный погиб еще летом прошлого года, а указ президента Владимира Путина о награждении его орденом был подписан в октябре. В марте 2023 года вдова направила заявление на получение выплаты в военкомат, однако деньги до сих пор не пришли.

Максим Иванов обратился в прокуратуру Центрального военного округа (ЦВО) с просьбой разобраться с ситуацией. Он отметил, что с подобными жалобами к нему обращались неоднократно.

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