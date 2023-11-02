В Невском районе отремонтируют несколько школьных стадионов за 129 млн рублей

Администрация Невского района Санкт-Петербурга выбрала подрядчиков для выполнения работ по ремонту стадионов при общеобразовательных школах. Два контракта на общую сумму 43,7 млн планируется подписать с ООО «Корусант», еще четыре — суммарно за 85,3 млн руб. — с ООО «Гефест». На итоги аукционов обратил внимание портал АБН.

Согласно материалам на сайте госзакупок, компания «Корусант» должна будет отремонтировать стадионы ГБОУ СОШ №639 и ГБОУ СОШ №593. «Гефест» займется ремонтными работами на спортивных объектах при ГБОУ лицей №572, ГБОУ СОШ №350, ГБОУ СОШ №20 и ГБОУ СОШ №26.

ООО «Корусант» зарегистрировано в 2019 году. За прошлый год компания отчиталась о выручке в размере 202 млн рублей при чистой прибыли в 7,6 млн. В портфеле госзаказа значатся 24 выигранных контракта на общую сумму 156,5 млн рублей.

ООО «Гефест», в свою очередь, получило регистрацию в октябре 2022 года. Данные компании по финансовым показателям в системе СПАРК не представлены. Для организации четыре госзаказа являются первыми.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на ремонт школьных стадионов в Петербурге в прошлом году было выделено в общей сложности более 1 млрд рублей.

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