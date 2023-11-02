Глава центрального района Перми нашел себе нового зама

Как стало известно «Ъ-Прикамье», новым первым заместителем главы Ленинского района утвержден Андрей Коротков. Ранее он возглавлял отдел благоустройства Ленинского района. В его ведении будут вопросы градостроительной деятельности, земельных и имущественных отношений, жилищных отношений, жилищно-коммунального хозяйства, внешнего благоустройства экологии и природопользования, общественной и пожарной безопасности, воинского учета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Год назад первым заместителем главы Ленинского района Перми был назначен Александр Кетов, прежде занимавший пост директора МКУ «Благоустройство Дзержинского района». Ранее сообщалось, что господин Кетов возглавил единое МКУ «Содержание объектов благоустройства», которое будет отвечать за благоустройство Перми.

А занимавший до этого пост первого замглавы ленинского района Денис Курышев в 2022 году возглавил краевое учреждение по содержанию улично-дорожной сети в центре Перми.