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Коммерсантъ FM
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На Сахалине завершено расследование уголовного дела против арбитражного судьи

Прокуратура Сахалинской области утвердила обвинение по итогам расследования уголовного дела в отношении судьи областного Арбитражного суда, материалы дела направлены в областной суд, сообщила пресс-служба надзорного органа. Отставной судье инкриминируется превышение должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и вынесение заведомо неправосудного решения (ч. 1 ст. 305 УК РФ).

«В ходе следствия установлено, что обвиняемая, находясь в должности судьи Арбитражного суда Сахалинской области, действуя в интересах лица, с которым у нее имелись приятельские отношения, вынесла заведомо незаконное судебное решение», — говорится в распространенном пресс-релизе. Детали пока не разглашаются.

Также сообщается, что факты преступной деятельности судьи были выявлены сотрудниками сахалинского УФСБ, а следствие вел отдел по расследованию особо важных дел областного СУ СКР.

Эрнест Филипповский, Хабаровск

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