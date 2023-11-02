В Туве подрядчика строительства Дворца молодежи будут судить за хищения

В Кызыле суд рассмотрит уголовное дело о хищении из республиканского бюджета 24,5 млн руб., рассказали в прокуратуре Тувы.

Согласно версии следствия, с июня 2019-го по ноябрь 2020 года руководитель подрядной организации похищал бюджетные средстве, выделенные в рамках концессионного соглашения на строительство в Кызыле Дворца молодежи со стеларием (каменная библиотека с найденными на территории Тувы изваяниями). Подрядчик, установили правоохранители, предоставлял ложные сведения об объеме выполненных работ и поставленного оборудования.

Кроме того, считает следствие, глава стройфирмы, пытался похитить 5,2 млн руб., якобы затраченных в качестве инвестиций по этому концессионному соглашению. Для этого он подал в арбитражный суд Тувы иск к региональному министерству культуры от имени ООО «Мегастрой», представив в обоснование требований акты приема выполненных работ, часть из которых содержали не соответствующие действительности сведения.

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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Илья Николаев