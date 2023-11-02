«Ремдизель» купил «Мотовилиху» на 24 млн рублей дешевле

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» (МЗ) вчера сообщил о заключении договора купли-продажи имущественного комплекса предприятия с единственным участником торгов - АО «Ремдизель» (Татарстан). 21 сентября компания предложила за лот 1,3 млрд руб. Поскольку ПАО является стратегическим предприятием, преимущественное право на выкуп его имущества имело государство. Воспользоваться им оно могло в месячный срок, однако, судя по подписанию договора, этого не произошло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно документам, имущественной комплекс продан по меньшей цене – 1,276 млрд руб. Цена по договору отличается в меньшую сторону в связи с уменьшением размера дебиторской задолженности ООО «Тепло-М», ООО «МГМ» и ЗАО «СКБ» (дочерние предприятия МЗ – «Ъ-Прикамье») на дату заключения договора, пояснил конкурсный управляющий банкрота.

АО «Ремдизель» (Набережные Челны, Татарстан) является преемником предприятия, которое было создано как ремонтный завод дизельных двигателей автомобилей «КамАЗ».