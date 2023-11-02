Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Ремдизель» купил «Мотовилиху» на 24 млн рублей дешевле

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» (МЗ) вчера сообщил о заключении договора купли-продажи имущественного комплекса предприятия с единственным участником торгов - АО «Ремдизель» (Татарстан). 21 сентября компания предложила за лот 1,3 млрд руб. Поскольку ПАО является стратегическим предприятием, преимущественное право на выкуп его имущества имело государство. Воспользоваться им оно могло в месячный срок, однако, судя по подписанию договора, этого не произошло.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно документам, имущественной комплекс продан по меньшей цене – 1,276 млрд руб. Цена по договору отличается в меньшую сторону в связи с уменьшением размера дебиторской задолженности ООО «Тепло-М», ООО «МГМ» и ЗАО «СКБ» (дочерние предприятия МЗ – «Ъ-Прикамье») на дату заключения договора, пояснил конкурсный управляющий банкрота.

АО «Ремдизель» (Набережные Челны, Татарстан) является преемником предприятия, которое было создано как ремонтный завод дизельных двигателей автомобилей «КамАЗ».

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...