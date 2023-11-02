ХК «Автомобилист» проведет второй матч с казахстанским «Барысом»

Сегодня, 31 октября, в рамках регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб «Автомобилист» проведет второй матч с ХК «Барыс» (Астана). Игра начнется в 19:00 (екб) в КРК «Уралец».

Прошлая встреча команд, которая прошла 24 октября, завершилась победой «Автомобилиста» со счетом 5:2. В предыдущем сезоне клубы провели шесть матчей. В трех из них победу одержала команда из Екатеринбурга.

Предыдущая игра ХК «Автомобилист» была с «Куньлунь Ред Стар» (Пекин). Матч завершился победой команды из Екатеринбурга со счетом 3:0. С начала сезона ХК «Автомобилист» провел 26 игр, в 14 из которых одержал победу. Уральский клуб занимает четвертое место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.

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