Командира разбившегося год назад на Колыме вертолета Ми-8 отправили под суд

На Дальнем Востоке завершено расследование уголовного дела по факту крушения в декабре 2022 года в Магаданской области вертолета Ми-8, следует из сообщения Хабаровской транспортной прокуратуры. Командиру экипажа предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Авиаинцидент тогда обошелся без жертв, ущерб от него оценен в размере свыше 67 млн руб.

В распространенном пресс-релизе говорится, что Ми-8 выполнял грузовой рейс с посадочной площадки населенного пункта «Палатка» в район рудника Нявленга Магаданской области. По версии следствия, при заходе на посадку командир экипажа не принял своевременно решение уйти на второй круг из зоны вихря, что привело к столкновению воздушного судна с наземным строением, его падению и возгоранию. Находившиеся на борту трое человек — еще один член экипажа и двое экспедиторов груза — получили повреждения и ожоги, не опасные для жизни и здоровья, успев выбраться из упавшего вертолета.

Уголовное дело направлено в Магаданский горсуд. Как сообщают в надзорном ведомстве, обвиняемый признал вину. Ему грозит до двух лет заключения.

Эрнест Филипповский, Хабаровск