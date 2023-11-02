Жителя Кузбасса оштрафовали за запуск параплана рядом с «Шорией-Порт»

В Кузбассе владелец параплана получил штраф за несогласованный полет, сообщает Западно-Сибирская прокуратура.

В августе 2023 года местный житель не уведомил органы обслуживания воздушного движения при запуске параплана в 5 км от посадочной площадки «Шория-Порт» в поселке Шерегеш.

Мужчину привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства), ему назначили штраф в 30 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что жителя Минусинска оштрафовали на 32 тыс. руб. за запуск квадрокоптера без разрешения во время публичного мероприятия. Полет выполнялся над населенным пунктом без разрешения уполномоченного органа.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев