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Коммерсантъ FM
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МИД Украины требует от у Турции объяснить визит делегации из Ялты в страну

Министерство иностранных дел Украины публично выразило недовольство визитом делегации из крымского города Ялта в Стамбул на заседание Международной организации объединенных городов и местных властей. Украинской внешнеполитическое ведомство потребовало от турецких властей «дать объяснения» по поводу произошедшего.

«Воспринимаем эту ситуацию с чрезвычайной серьезностью. МИД Украины уже запросило официальные объяснения турецкой стороны о статусе визита представителей российской администрации Ялты в страну»,— заявил на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) Олег Николенко.

По его словам, особую обеспокоенность у Киева вызвала информация о том, что в ходе визита ялтинской делегации обсуждалась возможность установления «побратимских отношений» между этим крымским городом и муниципальным районом Стамбула Бейликдюзю. Господин Николенко подчеркнул, что сейчас МИД Украины лишь запросил у турецких коллег подробные разъяснения по поводу произошедшего, речи о вызове посла Турции в украинское внешнеполитическое ведомство пока не идет.

Власти Турции на официальном уровне не признают вхождение Крыма в состав России в 2014 году. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что полуостров, по его мнению, по-прежнему является украинской территорией. Кроме того, представители турецкого руководства неоднократно принимали участие в различных форумах по статусу Крыма, которые организовывала украинская сторона.

Александр Кислов

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