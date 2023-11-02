Посол Нечаев: российские власти не препятствуют поездкам граждан ФРГ в страну

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что российские власти не чинят никаких препятствий для поездок граждан Германии в РФ. По его словам, Москва понимает, что «народам нельзя запретить общаться».

«Мы не чиним германским гражданам препятствий при посещении России. Все формальности значительно упростились за счет введения электронных виз»,— сообщил российский дипломат в интервью газете «Известия».

По словам господина Нечаева, в настоящее время культурный обмен между РФ и ФРГ продолжается, несмотря на антироссийские санкции и политические сложности в отношениях двух стран.

В феврале нынешнего года министерство иностранных дел Германии официально предостерегло немцев от поездок в Россию, а тех граждан, кто все же решит отправиться в страну, призвало «соблюдать максимальную осторожность». Отдельно в немецком МИДе заявили о «категорической нежелательности» поездок в Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов и Краснодар в связи с близостью этих городов к зоне боевых действий на Украине.

Александр Кислов