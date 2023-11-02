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Оправданному по делу о пытках в ИК-1 государство выплатит моральную компенсацию

Ярославский облсуд назначил бывшему заместителю начальника колонии №1 Ярославля Игиту Михайлову, оправданному по делу о пытках заключенных, компенсацию морального вреда в размере 2 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ярославский облсуд.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2020 году по решению суда подсудимые Игит Михайлов и бывший врио начальника ИК-1 Дмитрий Николаев признаны невиновными и оправданы в связи с отсутствием события преступления. По делу об избиении заключенных проходили 15 экс-сотрудников исправительной колонии №1 Ярославля. Всем им были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий.

Оправданный Игит Михайлов в 2021 году уже отсудил себе компенсацию в размере свыше 575 тыс. руб. за расходы на оплату услуг адвокатов и недополученный заработок. Господин Михайлов хотел взыскать еще 15 млн руб. с министерства финансов РФ в качестве моральной компенсации, но районный суд назначил лишь 2,5 млн. Прокуратура решение обжаловала.

«Судебная коллегия определила взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счет казны РФ в пользу Игита Михайлова компенсацию морального вреда в размере 2 млн руб., расходы по оплате услуг представителя в размере 20 тыс. руб.»,— цитирует ТАСС облсуд.

Алла Чижова

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