Основан в 1997 году, включает розничную обувную сеть, обувное производство, торговый центр, а также ряд брендов обуви и одежды. В портфель собственных брендов входят Zenden, Instreet, Quattrocomforto, Pulse, Marisetta и др. В 2016 году группа выкупила две обувные сети Thomas Munz и Mascotte. Сегодня под управлением компании находится около 260 точек более чем в 125 городах России под брендом Zenden. Выручка компании по итогам 2022 года выросла на 15%, до 21 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцами основного юрлица компании ООО «Дом одежды» является основатель сети Андрей Павлов с долей в 96%, еще 3% — у Александра Сарычева, 1% — у Павла Чальцева.