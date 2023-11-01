Владимиру Василенко нашли замену

Должность первого заместителя главы Самары Елены Лапушкиной занял Алексей Веселов, который до недавнего времени возглавлял министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. С 2013 года почти девять лет чиновник руководил Сергиевским районом. До муниципальной службы Сергей Веселов работал в ОАО «Самараэнерго», бенефициар которой — Владимир Аветисян, один из основателей ГК «Волгапромгаз» наряду с Андреем Кисловым, ныне сенатором РФ от представительного органа Самарской области. Должность первого замглавы города стала вакантной после перехода Владимира Василенко на пост министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.



Алексей Веселов назначен первым замглавы Самары Елены Лапушкиной, сообщила пресс-служба администрации города 1 ноября. До этого, с февраля 2022 года, чиновник занимал пост министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования (после прошедших в сентябре 2023 года выборов губернатора работал с приставкой «врио»). Почти девять лет, с ноября 2013 года, Алексей Веселов возглавлял Сергиевский район Самарской области. До Алексея Веселова главой Сергиевского района был Анатолий Шипицин, который до муниципальной службы работал в строительной отрасли.

В начале трудового пути Алексей Веселов работал ОАО «Самараэнерго», бенефициар — Владимир Аветисян, один из основателей холдинга «Волгапромгаз» наряду с депутатом Самарской губернской думы Олегом Дьяченко (умер в 2017 году) и Андреем Кисловым, ныне сенатором РФ от представительного органа Самарской области.

По данным на сайте облправительства, Алексей Веселов родился 25 января 1979 года в поселке Сидоровка Сергиевского района Самарской области. В 2004 году получил степень бакалавра экономики в Самарском институте управления. Трудовую деятельность начал в должности экономиста-операциониста филиала ООО «КБ „Солидарность“», работал в ОАО «Самараэнерго», в администрации Советского района города Самары. 21 июля 2005 года назначен на должность первого заместителя главы Сергиевского района. 5 ноября 2013 года назначен на должность главы администрации Сергиевского района. 16 июля 2015 года избран главой муниципального района Сергиевский.

Прежнего первого замглавы самарской администрации Владимира Василенко, курировавшего вопросы ЖКХ города, в прошлом месяце губернатор Дмитрий Азаров назначил министром энергетики и ЖКХ региона. Временно исполняющим обязанности министра ЖКХ был Эдуард Гафиятуллин. Он возглавил ведомство после отставки Александра Мордвинова, который получил должность заместителя председателя правительства Самарской области. Как отметил губернатор Дмитрий Азаров, «за последние годы в сфере энергетики и ЖКХ Самары было многое сделано». «Так, по городу, как и по всему региону, фиксируется ежегодное снижение аварийных ситуаций в жилищно-коммунальном секторе, энергетике, газоснабжении, водоснабжении. Этого удалось добиться благодаря системной работе по контролю над исполнением инвестиционных программ, которые реализуют в первую очередь энергоснабжающие организации-монополисты», — сказал глава региона. По данным источников „Ъ“, руководству региона пришлось уговаривать Владимира Василенко перейти на работу в областное правительство.

Узнать, какие основные задачи стоят перед новым заместителем Елены Лапушкиной, не удалось: Алексей Веселов не ответил на звонок корреспондента „Ъ“. Депутат Самарской губернской думы, член комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Александр Степанов назвал назначение Алексея Веселова хорошим для города решением. «Алексей Веселов прошел большую школу муниципального управления. Был, пожалуй, одним из лучших глав районов. Сергиевский район, несмотря на то что находится на окраине региона, всегда был на первых местах во всех рейтингах по эффективности использований дотаций, строительству и т. д. Тем более новый замглавы города работал не только главой района, но и министром лесного хозяйства. Я думаю, с точки зрения губернатора, Алексей Веселов показал себя как эффективный менеджер», — отметил Александр Степанов.

Сабрина Самедова