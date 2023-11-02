Ярославль увеличил муниципальный долг

Муниципальный долг Ярославля вырос на 900 млн руб. по итогам 9 месяцев 2023 года. Об этом сообщил заммэра и директор департамента финансов Андрей Данц на оперативном совещании в мэрии.

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По итогам 9 месяцев, исполнение бюджета по доходам и расходам составляет 68% и 67,5% соответственно от плановых значений. Город уже потратил 17,5 млрд руб., получил 6,4 млрд руб. собственных доходов и 10,8 млрд руб. из вышестоящих бюджетов.

«Муниципальный долг увеличился на 900 млн руб. за счет предоставления бюджетного кредита. Это все по бюджетному кодексу, и является правомерным. К концу года долг будет восстановлен в объеме, утвержденным нашим решением о бюджете, до 6,9 млрд руб.»,— рассказал господин Данц.

Алла Чижова