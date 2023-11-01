«Яндекс Погода»: 2 ноября в Черноземье пройдут дожди, до +11°

В четверг на территории Черноземья пройдут дожди и ливни. Среднесуточная температура будет варьироваться в диапазоне от +9° до +11°, следует из аналитики сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего будет в Белгороде, несмотря на ливни, температура воздуха здесь прогреется до +12°. В Воронежской области также пройдут ливни, а отметка термометра достигнет +10°. В Курской и Орловской областях ожидаются небольшие дожди и температура +10°.

В остальных регионах Черноземья погода также обещает быть дождливой: в Липецкой области температура составит +9°, в Тамбовской поднимется до +11°.

Владимир Зоркий