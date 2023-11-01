Электробусы для Краснодара закупят до конца года

До конца года для Краснодара закупят 16 электробусов и восемь зарядных станций. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, новый экологичный транспорт поступит в столицу региона в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам замглавы региона Андрея Прошунина, муниципальный контракт уже заключен. Электробусы помогут снизить в городе уровень загрязнения атмосферы. Новый транспорт будет двигаться практически бесшумно, а заряжаться от 6 до 15 минут.

Электробусы будут использовать на автобусном маршруте №2Е «Железнодорожный вокзал "Краснодар-1" — троллейбусное депо №1». В новом транспорте установят кондиционеры, терминалы для бесконтактной оплаты проезда, информационные табло и USB-разъемы для зарядки электронных устройств. Электробусы смогут использовать все категории маломобильных пассажиров.

На закупку электробусов хотят направить 918,4 млн руб.

Татьяна Ручкина

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