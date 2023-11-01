«Парма» впервые победила МБА на выезде

В среду в столице баскетболисты «Пармы» провели матч Единой лиги ВТБ против клуба МБА. Поединок завершился победой подопечных Евгения Пашутина со счетом 83:79.

Самым результативным в составе победителей стал форвард Би Джей Джонсон, на счету которого 26 очков и семь подборов.

«Парма» впервые в своей истории смогла обыграть столичный клуб на его площадке.

Эта победа стала третьей в чемпионате для пермской команды в этом сезоне. В следующем матче «Парма» встретится с «Енисеем» в Красноярске 4 ноября.