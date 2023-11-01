ФК «Сочи» обыграл «Факел» и вышел в 1/4 финала пути регионов Кубка России

Футбольный клуб «Сочи» обыграл воронежский «Факел» в матче шестого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Первый гол от сочинской команды забил Никита Бурмистров — на 29-й минуте. Второй мяч в ворота соперников забил Тимофей Маргасов на 42-й минуте.

В итоге ФК «Сочи» набрал восемь очков и занял третье место в турнирной таблице группы А. По результатам игры команда вышла в четвертьфинал пути регионов Кубка России.

Воронежский ФК, набрав шесть очков, занял последнее место в группе. Команда завершила борьбу в турнире.

Татьяна Ручкина

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