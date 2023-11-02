Незаблудившийся автобус

В минувший понедельник сотрудники правоохранительных органов задержали начальника финансового отдела МУП «Пермгорэлектротранс» Андрея Волосатых и начальника автобусного парка муниципального предприятия Сергея Семушина. Как выяснил «Ъ-Прикамье», оба были задержаны в рамках уголовного дела, находящегося в производстве Четвертого следственного управления ГСУ СКР с дислокацией в Екатеринбурге. По одной из версий, задержанные могли стать фигурантами уголовного дела о мошенничестве. Телеграм-каналы сообщают, что расследование носит межрегиональный характер. Ранее следственные действия проводились в Челябинске, а накануне — в Перми, Йошкар-Оле и Краснодаре.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

О задержании руководителя финансового отдела МУП «Пермгор­электротранс» Андрея Волосатых и начальника автобусного парка предприятия Сергея Семушина стало известно во вторник, 1 ноября. Они были задержаны после проведения следственных действий в помещениях МУП, в ходе которых был изъят ряд документов. Обыски проводили сотрудники СКР и оперативники ФСБ. Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», задержания произошли в рамках уголовного дела, которое находится в производстве Четвертого следственного управления ГСУ СКР с дислокацией в Екатеринбурге. Источники подозревают, что оба задержанных могли стать фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. В администрации Перми факт следственных действий подтвердили. «На данный момент следственные органы проводят проверку. Предприятие оказывает полное содействие. Кадровые решения могут быть приняты по результатам следственных мероприятий»,— сообщили в мэрии.

Андрей Волосатых работает в МУП «Пермгорэлектротранс» с небольшим перерывом с 2015 года. Тогда он пришел в учреждение на должность заместителя генерального директора по финансово-экономической деятельности. После смены руководства МУП и назначения на эту должность Александра Дербенева господин Волосатых покинул предприятие. Через год из МУП уволился уже господин Дербенев, после чего Андрей Волосатых вернулся в «Пермгорэлектротранс».

По одной из версий, расследование может касаться схемы хищений денежных средств под видом приобретения запасных частей для муниципальных автобусов. Вчера телеграм-канал «Погоны и галстуки» сообщил, что, помимо Перми, следственные действия были проведены в Перми, Йошкар-Оле и Краснодаре, всего якобы задержаны семь человек. При этом расследованием уголовного дела занимается управление ГСУ, курирующее Уральский федеральный округ, поскольку изначально факты возможной преступной деятельности были вскрыты в Челябинске.

Ранее сообщалось, что весной этого года сотрудники ФСБ задержали главного инженера челябинского МУП «Служба организации движения» Сергея Белова, а в октябре — первого заместителя руководителя этого предприятия Светлану Батанину. По данным местных СМИ, гос­поже Батаниной предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно версии следствия, она причастна к хищению не менее 4 млн руб. бюджетных средств. Якобы она заключала с подконтрольными организациями контракты, которые фактически не выполнялись. Суд отправил ее под домашний арест до 25 декабря текущего года.

По данным собеседников «Ъ-Прикамье» в судах, по состоянию на вечер 1 ноября ходатайства об избрании мер пресечения в отношении Андрея Волосатых и Сергея Семушина еще не поданы. При этом 48-часовой срок их задержания истекает 2 ноября.

Дмитрий Астахов