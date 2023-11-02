Березники подскока

Владелец аэропорта в Березниках бизнесмен Александр Флегинский погасил задолженность по налогам перед ФНС РФ. После этого встал вопрос о дальнейшем развитии аэропорта. Сейчас, по словам представителя предпринимателя, рассматриваются два основных варианта: продажа объекта либо создание на его базе логистического центра. Эксперты считают «интересной» локацию аэропорта, которая находится вблизи крупнейших промпредприятий Березниковско-Соликамского узла. Одновременно они отмечают, что девелопмент логистической недвижимости может быть привлекательным только при наличии потенциального арендатора комплекса. Другие собеседники полагают, что наиболее перспективно развивать березниковский аэропорт с помощью малой авиации или запустив там базу беспилотников.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив «Ъ-Прикамье» Фото: Архив «Ъ-Прикамье»

Собственник березниковского аэропорта Александр Флегинский погасил задолженность по налогам управляющего объектом ООО «Аэропорт Березники» перед ФНС РФ. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказал представитель бизнесмена Станислав Мухутдинов. Напомним, что общество задолжало федеральной налоговой службе 1,8 млн руб. по налоговым платежам, из-за этого ведомство в августе в судебном порядке требовало банкротства «Аэропорта Березники». После погашения недоимки суд будет рассматривать уточнение исковых требований ФНС в ноябре, отмечается в картотеке Арбитражного суда Пермского края.

Теперь собственник березниковского аэропорта рассматривает два варианта, как распорядиться своим имуществом: продать, как уже собирался в 2022 году, или открыть на его базе логистический центр. Проект логистического комплекса на месте березниковского аэропорта Станислав Мухутдинов пока называет «не до конца проработанным». «Но есть мнение, что логистика сейчас — перспективное направление. У объекта стратегически хорошее расположение относительно крупных предприятий, хорошие пути подъезда и прочее»,— заметил Станислав Мухутдинов.

Регулярные рейсы из аэро­порта Березников не выполняются с 2001 года — объект исключен из федерального реестра гражданской авиации. В 2008 году имущественный комплекс аэропорта в Березниках приобрел пермский бизнесмен, бывший депутат краевого заксобрания Александр Флегинский. В состав объекта входят 21 сооружение и два земельных участка площадью 113 и 19 га. Взлетно-посадочная полоса используется в качестве посадочной площадки для малой авиации. Асфальтобетонная полоса аэропорта длиной 1,5 тыс. м рассчитана на прием воздушных судов весом до 30 тонн.

С 2018 года краевые власти вели переговоры с собственником аэропорта о приобретении объекта. Весной 2019-го депутаты заксобрания проголосовали за выделение из краевого бюджета на покупку 78 млн руб. Но в начале 2022 года в правительстве Пермского края отказались от приобретения. В минтрансе региона это решение объясняли высокими затратами на восстановление аэропорта и прогнозируемым низким пассажиропотоком. После этого Александр Флегинский выставил на торги имущественный комплекс аэропорта, но потом снял его с аукциона. В компаниях собственника отказ от продажи аэропорта объясняли появившимися идеями по развитию объекта.

Директор авиакомпании «Геликс» Вадим Балдин сомневается, что проект логистического центра на базе аэропорта в Березниках будет успешным. «Предприятия, существующие вокруг березниковского аэропорта, много лет работают при нефунк­ционирующем аэропорте. Их логистические цепочки уже налажены», — обращает внимание Вадим Балдин. Кроме того, комплекс аэропорта не входит в границы особой экономической зоны, дающей преференции на развитие бизнеса, как это было, например, в случае с аэропортом Ульяновск-Восточный, говорит директор «Геликса». Эксперт связывает перспективы развития аэропорта в Березниках с малой (частной) авиацией. Кроме того, там можно открыть базу для беспилотников. Однако в связи с повсеместным запретом на эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов в регионах РФ, в том числе в Пермском крае, претворить в жизнь последнее предложение затруднительно, обращает внимание господин Балдин.

Директор агентства Research & Decisions Регина Давлетшина отмечает, что девелопмент логистической недвижимости может быть привлекательным при наличии потенциального арендатора или покупателя комплекса, удачной концепции объекта, наличии и качестве инженерных сетей на участке, а также его технических возможностей. Локацию березниковского аэропорта собеседник назвала интересной, отметив, что объект расположен возле второго по величине города Пермского края. «Но не всегда местоположение определяет эффективность проекта логистического комплекса. Даже на хорошем месте можно «потерять» деньги. Кроме всего прочего, важно также оценить формат предполагаемого логистического центра, его ориентацию на внутренний либо внешний рынок»,— рассуждает госпожа Давлетшина. Она добавляет, что при наличии потребности у крупных предприятий Березниковско-Соликамского узла там мог бы быть размещен логистический центр, ориентированный на вывоз продукции этих производителей заказчикам.

Евгения Ахмедова