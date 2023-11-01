УФАС Ямала возбудило дело из-за завышенных цен на топливо

Ямало-Ненецкое управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило дело в отношении АО «Топ-Альянс», ООО «ТЭК-Альянс» и ООО «Нефто», зарегистрированных в Новом Уренгое. Компании подозревают в завышении цен на дизельное топливо, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным УФАС, компании нарушили антимонопольное законодательство на рынке нефтепродуктов. Сговор реализовывался через АЗС на территории Нового Уренгоя. По предварительным данным, повышение цен не связано с экономически обоснованными причинами.

Напомним, ранее Ханты-Мансийское УФАС возбудило дело в отношении ООО «Юганскнефтепродукт» и ООО «Нефтепродуктсервис», которых подозревают в завышении цен на бензин и дизельное топливо.

Виталий Красиков

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