«Росводоканал Краснодар» провел заседание Общественного совета

Более 1,5 млрд рублей инвестировал Росводоканал Краснодар в инфраструктурные объекты водоснабжения и водоотведения города. Об этом говорили на заседании Общественного совета, в котором участвовали представители законодательной и исполнительной власти Краснодарского края, городской администрации и «Росводоканал Краснодар».

Фото: пресс-служба Краснодар Водоканал

Руководители водоканала рассказали о том, как идет выполнении производственной и инвестиционной программ, о реализации проекта трансформации договора аренды между администрацией МО г. Краснодар и Водоканалом в концессионное соглашение.

Также на заседании обсудили вопрос строительства водозаборных сооружений сторонними организациями. Такие объекты сейчас возводят с нарушениями, они не предусмотрены Генеральным планом и схемой водоснабжения города. Члены Общественного совета предложили еще на этапе согласования проектных решений и на стадии формирования земельного участка направлять застройщика к специалистам «Росводоканал Краснодар за предоставлением технических условий.

«Сегодня мы традиционно обсудили текущие вопросы и рассказали о том, как проходит реализация инвестиционной и производственной программ. На сегодняшний день инициирована корректировка инвестиционной программы с целью ее увеличения еще на 100 миллионов рублей. Таким образом, мы в этом году приблизимся к цифре 1,7 миллиардов рублей инвестиций в систему водоснабжения и водоотведения города Краснодара. В ближайшее время этот вопрос будет вынесен на рассмотрение городской Думы», - рассказал генеральный директор «Росводоканал Краснодар» Дмитрий Павлюченко.

Напомним, что ключевыми инвестиционными проектами «Росводоканал Краснодар» в 2023 году стали:

Строительство водопровода в сторону ул. Красных Партизан вдоль Западного Обхода;

Реконструкция водозабора «Восточный-1»;

Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Старокубанской от ул. Ставропольской до ул. Новой;

Реконструкция электролизной установки с увеличением производительности на водозаборе «Ново-Северный»;

Реконструкция коллектора по ул. Уральской от пр. Безымянного до дома по ул. Уральской, 130;

Реконструкция канализационно-насосной станции "Гассия";

Реконструкция самотечного коллектора по ул. Трудовой Славы, ул. им. Игнатова до КНС по ул. им. Мачуги В.Н., 6/1;

Строительство второй нитки напорного трубопровода от КНС «ТЭЦ» до камеры гашения;

Реконструкция участка самотечной фекальной канализации диаметром 800 мм по ул. Садовой;

Реконструкция канализационной насосной станции «Гидрострой»

Переключение абонентов с ливневой канализации в централизованную систему водоотведения.

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