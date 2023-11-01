МОК предостерег от дискриминации спортсменов из-за войны в Израиле

Международный олимпийский комитет (МОК) примет оперативные меры в случае дискриминации со стороны спортсменов или официальных лиц в отношении атлетов на фоне палестино-израильского конфликта. Об этом агентству DPA сообщил представитель МОК, отвечая на вопрос о возможных конфликтах в преддверии Олимпийских игр-2024 в Париже.

«Спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств. Если имеет место дискриминационное поведение спортсмена или официального лица, МОК будет работать с соответствующим национальным олимпийским комитетом и Международной федерацией, чтобы обеспечить принятие оперативных мер»,— сказал представитель МОК (цитата по Die Tageszeitung).

Как отметил собеседник агентства, он ожидает, что «многие арабские или пропалистинские» спортсмены будут бойкотировать Олимпийские игры. Однако, по его словам, если разделяющие людей политические силы будут решать, кто допускается до соревнований, в них смогут принимать участие только спортсмены, «принадлежащие к политическим блокам единомышленников».

Представитель МОК упомянул, что комитет уже применял санкции к спортсменам из-за дискриминации в отношении других атлетов. Так, во время Олимпийских игр в Токио алжирский дзюдоист Фетхи Нурин снялся с соревнований, объяснив, что не хочет проводить поединок с израильтянином. Вслед за этим Международная федерация дзюдо отстранила его на десять лет за нарушение Олимпийской хартии.