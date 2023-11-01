«Зенит» ушел на другой путь

«Зенит» завершил выступления в групповом турнире Кубка России, обыграв во вторник дома «Крылья Советов» со счетом 1:0. Команда Сергея Семака заняла первое место в группе С и вышла в четвертьфинал «Пути РПЛ», где встретится с какой-то из команд премьер-лиги. Этот результат позволил петербургскому клубу пополнить бюджет почти 77 млн рублей. Первая стадия плей-офф обогатит «Зенит» еще на 10 млн рублей, но она будет состоять из двух матчей, а не из одного, как было в «Пути регионов», где сине-бело-голубые выступали в предыдущем розыгрыше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во втором тайме в игре с «Крыльями Советов», Семак усилил состав игроками «основы», и форвард Иван Сергеев принес «Зениту» три очка

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Во втором тайме в игре с «Крыльями Советов», Семак усилил состав игроками «основы», и форвард Иван Сергеев принес «Зениту» три очка

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Система Кубка России остается крайней запутанной и трудной для понимания болельщиками. Она существует второй сезон подряд. Клубы из РПРЛ играют между собой в группах, где собраны по четыре команды, образуя так называемый «Путь РПЛ». Клубы из низших лиг российского футбола, а также любительские, пытаются прорваться в плей-офф через «Путь регионов». Там сохраняется олимпийская система: проиграл — вылетел.

В прошлом сезоне «Зенит» пренебрег Кубком России, заняв только третье место в группе. Оно привело петербуржцев в «Путь регионов», где они сначала обыграли ульяновскую «Волгу», а потом уступили на своем поле в серии пенальти московскому «Динамо». Снова пошли разговоры о том, что Кубок России не особо нужен «Зениту», так как команда старается прежде всего выиграть чемпионат России. К слову, последний раз зенитовцы побеждали в кубке в сезоне 2019/20.

На этот раз петербуржцы извлекли уроки. Их соперниками по группе в этом сезоне стали «Крылья Советов», «Ахмат» и «Балтика». Несмотря на то, что многие команды по-прежнему рассматривают кубок как полигон для «обкатки» резервистов, борьба на групповой стадии идет напряженная. Ее подогревают призовые, установленные Российским футбольным союзом за успехи в турнире. Система примерно такая же, как в Лиге чемпионов, только суммы другие. Чем дальше проходишь в Кубке России, тем больше зарабатываешь.

«Зенит», заняв первое место, пополнил казну примерно на 77 млн рублей. Следующая стадия принесет ему как минимум еще 10 млн. Самое интересное и непонятное для болельщиков (особенно со стажем) — это то, что, даже если команда из Петербурга проиграет по сумме двух матчей в четвертьфинале Кубка России, она никуда не вылетит — только «свалится» в «Путь регионов», который еще называют нижней сеткой. Это касается любой команды, которая играет в верхней сетке плей-офф — то есть в «Пути РПЛ». Вылететь можно только в «Пути регионов».

В группе «Зенит» одержал в шести матчах пять побед: обыграл дважды «Крылья Советов» с одинаковым счетом 1:0, также дважды был сильнее «Ахмата» — 2:0 и 3:3 (в этом случае пришлось бить серию пенальти) и разделил очки с «Балтикой», проиграв ей в Калининграде 0:1 и обыграв в Петербурге 2:1. Кубок позволил Сергею Семаку посмотреть ближайшие резервы. Так, например, в последнем матче, с «Крыльями Советов»», в составе петербургской команды на поле вышли те, кто имеет мало игровой практики в чемпионате. Во втором тайме Семак усилил состав игроками «основы», и форвард Иван Сергеев принес «Зениту» три очка (еще один его гол не засчитали из-за игры рукой партнера). Также в матчах Кубка России о себе напомнил легендарный «вираж» — наиболее рьяные болельщики команды, которые не посещают матчи чемпионата в знак протеста против системы Fan ID. В Кубке России «паспорт болельщика» не требуется.

Групповые турниры завершатся 2 ноября. А уже в пятницу, 3 ноября, состоится жеребьевка плей-офф Кубка России. «Зениту» достанется одна из трех команд, которые займут второе место в других группах. Первый матч четвертьфинала состоится в конце ноября, а второй — только в середине марта. Таким образом, никто из клубов РПЛ всю зиму не будет знать, вышел он в полуфинал или нет. Это еще одна странность регламента, которая многих поставила в тупик. Строить подготовку зимой, не зная, сколько матчей придется сыграть в кубке, довольно проблематично. По этому поводу возмущался даже такой спокойный человек, как Сергей Семак.

Остается добавить, что второе место в группе С, где играл «Зенит», заняла «Балтика». Как раз с этой командой сине-бело-голубые сыграют 4 ноября — но уже в рамках чемпионата России. Матч пройдет в Калининграде.

Кирилл Легков