Первое мировое регоператоров

Региональный оператор по обращению с отходами «Эко-сити», который летом взыскал со своего бывшего совладельца Семена Земскова 200,9 млн руб. убытков, отказался от своих требований и заключил с ответчиком мировое соглашение. В свою очередь господин Земсков отозвал свой встречный иск о взыскании с компании 35,8 млн руб. действительной стоимости доли. Спор между ними длился с 2019 года, когда совладелец «Эко-сити» Айрат Максадов подал иск об исключении Семена Земскова из состава учредителей компании. Обе стороны решение о заключении соглашения не комментируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Айрат Максадов договорился со своим бывшим бизнес-партнером

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Айрат Максадов договорился со своим бывшим бизнес-партнером

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение между региональным оператором по обращению с отходами «Эко-сити» в лице гендиректора Радика Байданова и бывшим совладельцем компании Семеном Земсковым. Согласно его условиям, «Эко-сити» отказывается от иска к господину Земскову о взыскании 200,9 млн руб. убытков, а ответчик — от встречных требований о взыскании 35,8 млн руб. действительной стоимости доли в «Эко-сити» и 2,3 млн руб. процентов за пользование чужими деньгами в 2022 году. Решение арбитражного суда Башкирии, в июне взыскавшего с Семена Земскова 200,9 млн руб., отменено.

ООО «РО “Эко-сити”» зарегистрировано в Стерлитамаке в 2016 году. Господин Земсков с 2017 года был единственным учредителем, а также в 2018-2020 годах — руководителем компании. В марте 2018 года он уступил 33% в уставном капитале Айрату Максадову и 30% — Айнуру Гайнуллину (сегодня вместо него 50% владеет Артур Сафаргалеев). В 2020 году по решению арбитражного суда Семен Земсков был исключен из состава учредителей по иску Айрата Максадова. Кассация в 2021 году оставила это постановление в силе. Господин Максадов отмечал в суде, что Семен Земсков, будучи гендиректором «Эко-сити», «в обход конкурентных процедур» заключил в 2018 году по завышенным тарифам «невыгодную» для компании сделку по транспортировке мусора стоимостью 1,5 млрд руб. с ООО «Региональный оператор “Эко-сити Юг”» (ликвидировано в 2020 году). В качестве оплаты услуг за 2019 год компания «Эко-сити Юг» получила от «Эко-сити» 432,6 млн руб., 231,7 млн руб. из которых перечислила контрагентам. Разницу этих сумм — 200,9 млн руб.— Айрат Максадов считает ущербом, нанесенным «Эко-сити». Гендиректор и владелец «Эко-сити юг» Николай Борков был водителем Семена Земскова.

Господин Земсков отрицал причинение убытков и доказывал, что цена договора была рыночной. Это подтвердила проведенная судебная экспертиза. Одновременно он подал встречный иск к «Эко-сити» о взыскании стоимости своей доли в компании в размере 37%.

«Эко-сити» обслуживает третью территориальную зону, включающую Кумертау, Салават, Сибай, Стерлитамак и 18 районов республики. В июле министерство природопользования и экологии Башкирии подписало с компанией соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО в зоне деятельности регионального оператора 2, куда входят Дюртюли, Агидель, Нефтекамск и 12 районов. В 2022 году чистая прибыль «Эко-сити» составила 1,4 млн руб. при выручке 1,9 млрд руб.

Суд первой инстанции удовлетворил требования Айрата Максадова, отказав во встречном иске, так как стоимость чистых активов «Эко-сити», согласно выводам судебной экспертизы, в конце 2019 года была отрицательной.

Не согласившись с таким решением, Семен Земсков подал апелляционную жалобу. В ней он указал, что суд необоснованно проигнорировал выводы экспертизы об отсутствии ущерба для «Эко-сити», а действительная стоимость его доли должна определяться по состоянию на сентябрь 2020 года.

В судебном заседании стороны сообщили, что заключили мировое соглашение, и просили его утвердить. В материалах дела отмечается, что такое решение приняли в сентябре Айрат Максадов и Артур Сафаргалеев, Николаю Боркову, как гендиректору, было поручено подписать соглашение.

Семен Земсков вчера на звонок «Ъ-Уфа» не ответил. В первой инстанции спор он также не комментировал.

Айрат Максадов от комментариев отказался.

Влада Шипилова