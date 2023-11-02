Стройся, суд идет

В Верховном суде Башкирии началось рассмотрение жалоб на приговор главе минстроя республики Рамзилю Кучарбаеву и экс-руководителю Управления строительства №3 ФСИН Руслану Валишину. В июле их признали виновными в превышении должностных полномочий при заключении 50 госконтрактов на строительство соцобъектов на сумму 2,1 млрд руб. и приговорили от пяти до шести лет заключения. На процессе в ВС Башкирии гособвинение запросило более суровое наказание для осужденных и предложило лишить министра звания «Заслуженный строитель Республики Башкортостан». Осужденные настаивают на своей невиновности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр строительства и архитектуры Башкирии Рамзиль Кучарбаев настаивает на своей невиновности

Фото: Влада Шипилова, Коммерсантъ Министр строительства и архитектуры Башкирии Рамзиль Кучарбаев настаивает на своей невиновности

Фото: Влада Шипилова, Коммерсантъ

Судебная коллегия Верховного суда Башкирии под председательством Александра Жуковского приступила к рассмотрению апелляционных жалоб на приговор министру строительства и архитектуры Башкирии Рамзилю Кучарбаеву и бывшему руководителю Управления строительства №3 ФСИН Руслану Валишину.

В июле Октябрьский райсуд Уфы признал обоих виновными в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) при заключении 50 госконтрактов на строительство соцобъектов. Тогда суд установил, что в 2017–2019 годах Рамзиль Кучарбаев, будучи главой Управления капитального строительства Башкирии, заключил без торгов госконтракты со структурой ФСИН на строительство, в частности, детсадов, школ, домов культуры и центров спортивной подготовки. Общая стоимость договоров составила около 2,1 млрд руб. В то же время, как выяснил суд, Управление строительства №3 не имело материально-технической базы, поэтому оно заключило договоры субподряда с более чем 40 фирмами, среди которых были предприятия, возглавляемые друзьями и знакомыми Рамзиля Кучарбаева. Общая стоимость договоров субподряда составила 2 млрд руб. Разница в 143 млн руб. стала прибылью УС №3. Своими действиями, заключил суд, подсудимые ограничили конкуренцию и неэффективно израсходовали бюджетные деньги. Рамзиля Кучарбаева приговорили к девяти годам лишения свободы, а Руслана Валишина — к пяти годам. Вину они не признали. Суд обязал обоих вернуть в бюджет 143 млн руб.

Месяцем ранее, в июне, Ленинский райсуд Уфы признал господина Кучарбаева виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при приемке очистных сооружений в Кумертау и приговорил к шести годам заключения. Этот приговор (господин Кучарбаев его также оспаривает в ВС Башкирии) был учтен Октябрьским райсудом при вынесении решения.

На прошедшем в среду судебном заседании Александр Жуковский около часа зачитывал апелляционные жалобы. Так, прокуратура республики предложила увеличить срок наказания для осужденных. По мнению гособвинения, суд первой инстанции не в полной мере учел «обстоятельства совершения преступления, его характер и степень общественной опасности».

«Осужденные вину не признали. Причиненный вред не загладили. В содеянном не раскаялись»,— зачитал судья апелляционное представление прокуратуры.

Гособвинение также предложило лишить Рамзиля Кучарбаева почетного звания «Заслуженный строитель Республики Башкортостан», которое он получил в 2020 году.

Рамзиль Кучарбаев и Руслан Валишин с приговором также не согласились. В своих жалобах со ссылкой на судебную практику они указали, что уголовное дело изначально, по их мнению, возбуждалось незаконно — по факту предполагаемого преступления, а не в отношении должностного лица. «Это указывает на незаконность всех процессуальных действий по делу»,— продолжил судья зачитывать жалобу господина Кучарбаева.

По мнению министра, вывод суда о том, что некоторые госконтракты были переданы его друзьям и знакомым, опровергается показаниями двух сотрудников Управления строительства №3, которых допросили в суде: «Эти лица входили в состав конкурсной комиссии этого учреждения и подтвердили, что решение о заключении договора субподряда принимала комиссия». На это решение, по словам осужденного, ни он, ни другое должностное лицо влиять не могли.

Рамзиль Кучарбаев также отметил, что договоры субподряда в последующем никем не расторгались, а объекты введены в эксплуатацию.

Руслан Валишин в своей жалобе отметил, что контракты были исполнены в срок, и он имел право приглашать субподрядчиков для выполнения работ.

Оба осужденных выступили против взыскания 143 млн руб. По информации Рамзиля Кучарбаева, фактов кражи или нецелевого использования бюджетных денег во время исполнения контрактов установлено не было. «Приговор основан на домыслах и предположениях»,— заключил второй осужденный.

Следующее заседание суда назначено на 8 ноября.

Венера Хисамова