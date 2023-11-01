В WINEPARK стартует виноградарский фестиваль

Он продлится весь ноябрь

18 ноября на территории WINEPARK состоится мероприятие, которое направлено на развитие эногастрономии на полуострове. Будет организована выставочная экспозиция с участием виноградарских предприятий Крыма. Кроме того, на площадке разместятся гастрономическая зона с кулинарными сетами от ведущих ресторанов Крыма, сырный маркет, территория творчества и главная сцена фестиваля, где хэдлайнером выступит Александр Иванов и группа «Рондо».

Входной билет на фестиваль по будням можно купить за 100 рублей, по выходным – за 300 рублей.

Подробную информацию можно узнать на сайте или по номеру телефона: 8 800 500 25 96.

Входной билет на фестиваль 18 ноября свободный по предварительной регистрации. Подробная информация и регистрация на сайте.

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