Комиссия РПЛ допустила воронежский стадион «Факела» к матчу 15-го тура с ЦСКА

Комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) по оценке качества футбольных полей осмотрела Центральный стадион профсоюзов в Воронеже и допустила арену к проведению матча 15-го тура РПЛ «Факел» - ЦСКА 11 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В пресс-службе воронежского клуба пояснили, что комиссия пришла к выводу о снижение качества игрового покрытия на минувшей недели из-за «аномальной погоды». Перед матчем 28 октября в Воронеже на протяжении суток шел снегопад: высота снежного покрова составила 12 см, а всего за три дня в городе выпало около 60% от месячной нормы осадков.

После улучшения погоды поле было прикатано, идет локальный ремонт поврежденных участков газона, уточнили в «Факеле». Затем, по данным клуба, проведут аэрацию, подсев семян, также закуплено «противоливневое покрытие». «Основные характеристики поля уже соответствуют оптимальным, превышен на 10% лишь уровень влажности игровой поверхности, в связи с этим поле будет подсушено,- пообещали в ФК. - Комиссия РПЛ согласовала план подготовки поля к матчу с ЦСКА, наш клуб располагает всеми инструментами для решения данных задач».

В «Факеле» также рассказали, что местные агрономы вышли устранять негативные последствия погоды сразу после победного матча со столичным «Спартаком».

Владимир Зоркий